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Число ревакцинированных военных в Поволжье за месяц увеличилось вдвое

Оно достигло 8 тыс.

ТАСС, 29 сентября. Количество военнослужащих, прошедших ревакцинацию от коронавируса в регионах Поволжья, увеличилось за месяц вдвое, до 8 тыс. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В регионах Поволжья за месяц вдвое увеличилось количество военнослужащих, которые повторно сделали прививку от коронавируса", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в поликлиниках Центрального военного округа повторную вакцинацию прошли более 8 тыс. человек. Самые высокие показатели среди регионов Поволжья - в Самарской области.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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