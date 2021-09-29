Число ревакцинированных военных в Поволжье за месяц увеличилось вдвое

ТАСС, 29 сентября. Количество военнослужащих, прошедших ревакцинацию от коронавируса в регионах Поволжья, увеличилось за месяц вдвое, до 8 тыс. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"В регионах Поволжья за месяц вдвое увеличилось количество военнослужащих, которые повторно сделали прививку от коронавируса", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в поликлиниках Центрального военного округа повторную вакцинацию прошли более 8 тыс. человек. Самые высокие показатели среди регионов Поволжья - в Самарской области.