Минюст включил в число иноагентов 22 автора "Голоса", "Медиазоны" и "ОВД-инфо"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов 22 автора "Голоса", "Медиазоны", включая ее создателя Петра Верзилова, а также "ОВД-инфо". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минюста.

"29 сентября во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены Важенков Артем Валерьевич, Верзилов Петр Юрьевич, Грезев Александр Викторович, Гурман Юрий Альбертович, Гусев Андрей Юрьевич, Егоров Владимир Владимирович, Жилинский Владимир Александрович, Жилкин Владимир Владимирович, Иванова София Юрьевна, Карезина Инна Павловна, Каткова Вероника Вячеславовна, Кильтау Екатерина Викторовна, Ковин Виталий Сергеевич, Костылева Полина Владимировна, Кузьмина Людмила Гавриловна, Любарев Аркадий Ефимович, Лютов Александр Иванович, Петров Алексей Викторович, Пигалкин Илья Валерьевич, Пискунов Сергей Евгеньевич, Смирнов Сергей Сергеевич, Тихонов Михаил Сергеевич, ООО "ЗП" и ООО "Зона права", - говорится в сообщении. Кроме того, в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента, включен медиапроект "ОВД-Инфо".

По данным ТАСС, 22 человека, включенные в реестр иноагентов являются авторами "Голоса" и "Медиазоны".

В Минюсте также сообщили, что реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, дополнен автономной некоммерческой организацией "Нижегородский центр немецкой и европейской культуры" и Ивановской областной общественной организацией "Центр гендерных исследований".

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году, вскоре после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. На СМИ-иноагентов были распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иностранные агенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.