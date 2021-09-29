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В СЖР призвали немедленно восстановить работу каналов RT на YouTube

В Союзе журналистов России подчеркнули, что удаление каналов группы RT препятствует как свободной работе журналистов, так и получению зрителями информации

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) считает блокировку YouTube-каналов RT DE и Der Fehlende Part в ФРГ "прямым актом политической цензуры" и призвал немедленно их восстановить, сообщается в среду на сайте объединения.

"Последние действия видеохостинга YouTube в отношении каналов группы RT - RT DE и Der Fehlende Part - являются не чем иным, как прямым актом политической цензуры. <...> Мы настаиваем на том, что данным беспрецедентным действиям должна быть дана соответствующая оценка со стороны международных правозащитных и журналистских организаций, и требуем немедленного восстановления режима нормальной работы аккаунтов наших коллег", - говорится в сообщении.

В СЖР подчеркнули, что удаление каналов группы RT препятствует как свободной работе журналистов, так и получению зрителями информации, на что они имеют безусловное право. По оценке СЖР, эти действия полностью противоречат основным правам и свободам СМИ, которые декларируются в странах ЕС.

Во вторник главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что видеохостинг YouTube удалил два немецких канала RT (RT DE и DFP) без возможности восстановления. В МИД РФ заявляли, что это произошло "при очевидном потворстве, если не по настоянию" германской стороны.

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