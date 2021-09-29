В комиссии при РКН предложили признать экстремизмом радикальный феминизм и чайлд-фри

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии по защите детей от деструктивного контента при Роскомнадзоре (РКН) Андрей Цыганов предложил признать экстремистскими движения ЛГБТ, радикального феминизма и чайлд-фри. Об этом он заявил на координационном заседании Родительской палаты в среду.

"Безусловно, нужно расширять права правоприменителей, мы неоднократно это предлагали - всевозможные вот эти ЛГБТ-идеологию, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлд-фри - их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям - Роскомнадзору и так далее", - сказал Цыганов.

По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.

Координационное заседание Родительской палаты проходит в среду в Москве, в нем принимают участие более 200 делегатов - депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации, депутаты законодательных собраний регионов, представители общественных организаций. По итогам заседания участники примут резолюцию с предложениями властям о мерах в сфере защиты семьи и демографии.