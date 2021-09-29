Генконсульство Италии готовится в ноябре провести в Петербурге фестиваль итальянской кухни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 сентября. /ТАСС/. Генеральное консульство Италии в Санкт-Петербурге готовится в конце ноября провести в городе мероприятия фестиваля "Неделя итальянской кухни во всем мире". Поддержку проекту в этом году оказывает петербургский театр "Мюзик-холл" и его художественный руководитель Фабио Мастранджело, сообщил ТАСС в среду генеральный консул Алессандро Монти.

"С 22 ноября этого года во всем мире проходит Неделя итальянской кухни. До пандемии мы каждый год проводили эту Неделю, и надеемся, что и в этом году, к счастью, мы сможем ее повторить. Нам в этом будет помогать театр "Мюзик-холл" и маэстро Мастранджело, который согласился нас поддержать", - сказал Монти, отметив, что более подробную программу планируется представить позднее.

Предполагается, что в Неделе примут участие предприниматели и рестораны итальянской кухни. "Мы знаем, что итальянская кухня очень любима в Санкт-Петербурге, и для этого делаем этот проект", - добавил он.

Кроме того, Монти рассказал, что в сотрудничестве с посольством Великобритании в РФ на площадке петербургской киностудии "Лендок" 18 октября будет организован показ фильма известного британского телеведущего и документалиста Дэвида Аттенборо Life On Our Planet ("Жизнь на нашей планете"). Проект будет посвящен 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября и будет организована в партнерстве с Италией.