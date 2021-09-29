В Ростовской области разработали яхтенный маршрут для туристов из Таганрога в Крым

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Туроператор из Ростовской области разработал и представил яхтенный туристический маршрут из Таганрога, конечной точкой которого станет Симферополь, сообщили в среду в управлении информполитики правительства Ростовской области.

"Маршрут начинается от берегов Таганрога и пройдет через основные локации Боспорского царства, которые расположены на территории Краснодарского края и Республики Крым, - Анапа, Тамань, Керчь, Ялта, Севастополь и Симферополь <...> Маршрут был разработан и получил название "Под парусом из Меотиды". Его презентация успешно прошла на Международной выставке MITT-2021", - говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут станет доступен для туристов уже в 2022 году и будет включать в себя посещение исторических мест, а также виноделен. "Яхты примут на борт долгожданных туристов, которые смогут не только попутешествовать под парусом из Таганрогского залива Азовского моря до черноморского побережья Краснодарского края и Республики Крым и посетить ключевые туристические объекты, но и получить необходимые навыки яхтинга", - сообщили в управлении.

Также уточняется, что в качестве возможных способов вернуться обратно рассматриваются авиаперелет либо обратный маршрут на яхте.