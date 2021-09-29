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В Каспийске вместимость школы увеличат, чтобы избежать трехсменнного обучения

Там построят дополнительный блок и благоустроят территорию

МАХАЧКАЛА, 29 сентября./ТАСС/. Власти дагестанского Каспийска планируют увеличить вместимость в одной из школ города, чтобы избежать трехсменки. Об этом в среду сообщили в пресс-службе мэрии Каспийска.

"С предложением о благоустройстве территории образовательного учреждения за свои личные средства выступил местный предприниматель. Меценат планирует построить при школе футбольное поле, баскетбольное поле, воркаут площадку и игровую зону.

Параллельно с этим мы рассматриваем возможность увеличения ученических мест во избежание перехода школы в трехсменный режим работы за счет строительства блок-пристройки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что школа с проектной мощностью на 1 269 ученических мест построена в 2008 году. В настоящее время ее посещают 1 665 учащихся, и имеется большая вероятность перехода школы в трехсменный режим работы.

"Администрацией города подготавливается необходимая документация для представления к включению строительства блок-пристройки к школе №9 в перечень планируемых к строительству объектов образования РД на 2022-2023 г. г", - добавили в администрации Каспийска.

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