В Тульской области учредили премии для молодых ученых

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Тульской области в рамках проходящего в РФ Года науки и технологий учредили премии в размере 60 тыс. рублей, которые по результатам конкурсного отбора получат 40 молодых ученых. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Правительство Тульской области выделит премии в размере 60 тыс. рублей для поддержки молодых ученых региона. Принять участие в конкурсе смогут аспиранты, доктора наук, а также сотрудники высших учебных заведений и промышленных предприятий. Обязательное условие для всех участников - научная деятельность должна вестись на территории Тульской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В тексте постановления облправительства об учреждении премии, подписанном 29 сентября, отмечено, что всего будет предоставлено 40 премий в размере 60 тыс. рублей каждая. "В своем послании губернатор Алексей Дюмин поставил задачу сделать Тульскую область регионом большой науки и привлекательным для ведущих ученых. Премии молодым ученым - прекрасный стимул для их дальнейшей работы", - приводит пресс-служба слова председателя регионального комитета по науке и инноватике Антона Емельяненко.

При конкурсном отборе будут учитываться в том числе такие показатели, как актуальность исследований, их новизна и значимость для науки, потенциал для практического применения. Претендовать на премию смогут молодые ученые, набравшие наибольшее количество баллов. Подвести итоги конкурса планируется в конце ноября 2021 года.