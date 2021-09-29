В Москве действует специализированная сосудистая сеть для помощи кардиопациентам

МОСКВА, 29 сентября. /Корреспондент ТАСС Анна Орел/.Специализированная сеть центров действует в Москве для помощи пациентам с инфарктом, инсультом и острым коронарным синдромом. Для сложных случаев создаются врачебные консилиумы.

Центры работают на базе более чем 20 городских стационаров, таких как НИИ им. Склифосовского, Боткинская больница, ГКБ им. Вересаева, ГКБ им. Давыдовского. Это специализированные отделения, предназначенные для оказания экстренной и плановой помощи пациентам в случае инфаркта, инсульта, острого коронарного синдрома.

На базе больницы им. Юдина также действует один из таких региональных сосудистых центров, который функционально объединяет несколько отделений - кардиореанимации, неотложной кардиологии, кардиохирургии, нейрореанимации, отделение неврологии для больных с нарушением мозгового кровообращения, сердечно-сосудистой хирургии и отделение рентген-хирургии методов диагностики и лечения. Корреспондент ТАСС во Всемирный день сердца, который отмечается 29 сентября, посетил медицинское учреждение и ознакомился с методами работы его специалистов.

"Такое функциональное объединение помогает спасать пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. <...> Для решения сложных задач в больнице действуют консилиумы, в которых принимают участие кардиохирурги, рентген-хирурги, сосудистые хирурги. <...> Там обсуждаются сложные пациенты, пациенты с многососудистым и мультифокальным поражением для определения тактики", - рассказала ТАСС заместитель главврача по медицинской части больницы им. Юдина Светлана Мирзахамидова.

Строгий план

Благодаря специальной системе в сосудистом центре заранее узнают о том, что бригада скорой помощи везет к ним пациента. Это дает врачам время подготовиться к приему. Как пояснила Мирзахамидова, при поступлении пациента с острым коронарным синдромом он направляется в кардиореанимацию, где ему незамедлительно оказывается вся необходимая помощь. Если у пациента инфаркт с подъемом сегмента ST, он незамедлительно поступает в рентгеноперационную.

Если пациент с острым нарушением мозгового кровообращения поступил в "окне", то есть в первые четыре часа от начала сосудистого события, то при наличии показаний и отсутствии противопоказаний больному проводится тромбоэкстракция либо тромболизис.

Для пациентов есть два подъезда - на первом этаже в приемное отделение, где происходит дальнейшая маршрутизация, а также заезд на второй этаж для автомобилей скорой помощи в неотложных случаях. Таких пациентов затем доставляют в так называемый шоковый зал, где врачи принимают срочные меры, а потом направляют в отделение реанимации.

В отделении реанимации пациенты отделены ширмами друг от друга, в случае необходимости все койки можно передвинуть. В учреждении немало молодых специалистов, большая часть команды - от медсестер до врачей - люди не старше 35 лет.

Павильоны "Здоровая Москва"

Проблемы с сердечно-сосудистой системой жителям Москвы помогают диагностировать, в частности, в павильонах "Здоровая Москва". Перед тем как пройти врачей, всем посетителям предлагается заполнить анкету. Вопросы стандартные - о возрасте, вредных привычках и хронических заболеваниях. Также анкету можно заполнить заранее со своего мобильного телефона или компьютера в электронной медкарте. Несколько посетителей рассказали ТАСС, что решили проверить здоровье после того, как переболели коронавирусом. Сотрудники павильонов с удовольствием отвечают на их вопросы и помогают с маршрутизацией.

"В целом проверки в павильонах "Здоровая Москва" включают в себя классические блоки диспансеризации. Также в рамках московского чекапа есть дополнительные расширения в сравнении с федеральной программой, например определение уровня гликированного гемоглобина. Все мужчины старше 40 лет могут сдать ПСА-тест для определения риска развития рака предстательной железы, а женщины старше 18 пройти цитологическое исследование мазка шейки матки. Что касается риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, то это целый комплекс различный мероприятий, который начинается с анкетирования, что может натолкнуть и пациента, и врача на то, что у него могут быть проблемы с сердечно-сосудистой системой", - уточнил для ТАСС главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Он добавил, что также у пациентов проверяется индекс массы тела, если он завышен, то назначаются дополнительные исследования. Кроме того, обязательно проводят ЭКГ, пациента могут направить и на другие исследования, если вдруг выявляются отклонения. Врач также обратил внимание на симптомы, которые могут говорить о проблемах с сердцем: это ощущение боли в груди, перебоев в сердце, одышка, частые головные боли, отечность даже при нормальном употреблении жидкости, головокружение, предобморочные состояния. Основные факторы риска - это избыточный вес, курение и другие вредные привычки.

По словам специалиста, в этом году впервые в павильонах "Здоровая Москва" все электрокардиографические исследования расшифровываются с помощью искусственного интеллекта. Он помогает также врачу сориентироваться, есть ли у пациента те или иные отклонения. Так, у некоторого количества пациентов были зарегистрированы достаточно острые отклонения в сердечно-сосудистой системе, для них сразу в павильон вызывалась бригада скорой помощи.

"Если у пациента есть изменения, которые требуют более глубокого изучения, то он попадает под контроль врачей телемедцентра. После того как расшифровывается ЭКГ и лабораторные исследования, этого пациента могут направить на более углубленные исследования. В ряде случаев у таких пациентов выявляются факторы риска, в том числе со стороны сердечно-сосудистой системы", - добавил Тяжельников.

Проверить сердце сейчас можно и в центрах госуслуг - в 25 офисах "Мои Документы" работают кардиокресла, где жители могут сделать кардиограмму всего за одну минуту. По итогам измерения кардиограмма в виде медицинского документа поступит в электронную медкарту, будет доступна вам, вашему терапевту и профильным специалистам. В случае обнаружения патологии поступит СМС с приглашением на очный прием. Такой пилотный проект реализуется Московским центром инновационных технологий в здравоохранении.

Проблемы с сердцем у детей

О проблемами с сердцем у детей ТАСС рассказал заместитель главного внештатного специалиста - сердечно-сосудистого хирурга, главный детский сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, руководитель кардиохирургической службы Морозовской больницы Михаил Абрамян.

"Если мы говорим про врожденные пороки сердца, то в среднем в мире около 1% новорожденных ежегодно рождаются с данной патологией. Подобная статистика релевантна и для Москвы. Некоторые из этих маленьких пациентов нуждаются в экстренной кардиохирургической помощи в периоде новорожденности, получить которую они могут в Москве совершенно бесплатно и в соответствии со всеми современными технологиями", - сказал он.

По словам врача, это достаточно актуальная проблема, которая требует постоянного контроля и решения. Помимо пороков сердца, есть еще проблемы нехирургического плана - воспалительные заболевания миокарда, артериальные гипертензии, нарушения ритма сердца. Именно поэтому все детские кардиохирургические отделения в структуре ДЗМ организованы по системе "замкнутого цикла" и включают в себя все службы от пренатальной диагностики до блоков реанимации и интенсивной терапии, что позволяет максимально эффективно оказывать помощь детям с патологией сердца.

Если говорить о том, как рано можно выявить, например, порок сердца, то в первую очередь это пренатальная диагностика, которая доступна всем роженицам, которые наблюдаются в медицинских организациях подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы. На восьмой неделе у плода уже сформировано сердце, и оно либо здоровое, либо с пороком. А начиная с 19-й недели беременности врачи могут по ультразвуковому исследованию поставить точный диагноз порока сердца.

В случае выявления каких-нибудь отклонений принимается решение о дальнейшей тактике ведения беременности: времени и месте родоразрешения и объемах медицинской помощи новорожденному. Московские детские больницы оснащены самым современным медицинским оборудованием, при оказании помощи детям с проблемами с сердцем используются передовые технологии.