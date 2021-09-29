Вместо контрольных Минпросвещения будет проводить всероссийские проверочные работы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения РФ будет проводить всероссийские проверочные работы (ВПР) вместо региональных и муниципальных контрольных, сократив таким образом их количество, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

"Есть поручение президента по снижению количества контрольных работ, и у нас есть уже универсальный и проверенный инструмент - ВПР. Верифицированный контент, соответствие федеральным государственным образовательным стандартам - все это дает возможность без дополнительных затрат времени и сил оценить качество усвоения знаний", - приводятся слова Кравцова в сообщении министерства.

Он отметил, что принятые на заседании федерального учебно-методического объединения рабочие программы по начальной и основной школе также дадут возможность оптимизировать деятельность педагогов.

"Все программы одобрены и утверждены, школы могут работать по ним. Таким образом, мы создаем единое образовательное пространство и освобождаем учителей от ненужной бумажной работы", - добавил Кравцов.

Президент РФ Владимир Путин накануне поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями. Доложить о его выполнении необходимо до 1 июля 2022 года. В Рособрнадзоре ТАСС заявили, что школам уже летом были направлены рекомендации сократить количество контрольных работ. Работа в этом направлении будет продолжена, отметили в пресс-службе.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, которые проводятся в школах по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.