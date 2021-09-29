Эксперт заявил, что Россия переживает вторую волну коронавируса

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом, отмеченный в России с начала июня, является вторым за весь период пандемии. Говорить о четвертой волне COVID-19 неверно, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"В этом году в начале июня начался рост, который продолжается. Классика жанра для волны - это ноль, подъем и ноль, а через ноль мы не прошли, как, собственно, ни одна страна в мире, <...> это вытеснение одного доминирующего генотипа другим. Вот сейчас, по сути, вторая волна, "уханьский" штамм выдавлен полностью и доминирует индийский "дельта", - сказал он в среду в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Горелов отметил, что изначальное представление о сезонности коронавируса не подтвердилось, поскольку ход развития пандемии не соответствует сценарию сезонных заболеваний. "Казалось, что это будет сезонная инфекция со значительным летним снижением и ростом в холодное время года. Но, к сожалению, все пошло не так. <...> Ситуация, когда летом наблюдается 18-19 тыс. новых случаев ежедневно, это достаточно серьезная, напряженная ситуация", - добавил вирусолог.

Эксперт подчеркнул, что эпидемиологический процесс является непрерывным, хоть и имеет незначительные колебания в виде фаз роста, стабилизации или снижения заболеваемости.

Ранее медики и эксперты высказывали предположение, что новые всплески заболеваемости будут обусловлены сезонностью, и ожидали очередной подъем заболеваемости к началу сентября.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,8 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения, выздоровел 6 653 941 человек, умерли 206 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.