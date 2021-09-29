Принятие ООН глобальной рамочной программы по биоразнообразию ожидается в 2022 году

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глобальную рамочную программу по биоразнообразию могут принять на генассамблее ООН в сентябре 2022 года. Об этом заявил в среду директор департамента науки, общества и устойчивого будущего секретариата конвенции ООН о биологическом разнообразии в 2018-2021 годах Александр Шестаков.

"Конференция сторон пройдет в два этапа: в гибридном формате через две недели и в реальном формате, где будут реальные переговоры, в апреле - мае следующего года. Эта программа - один из глобальных инструментов, по сути дела, выполнения целей устойчивого развития. И не пары целей, как может показаться, когда есть цель 14 и 15 об океанах и о биоразнообразии на Земле, а всех 17 целей", - сказал Шестаков на Международном конгрессе по устойчивому развитию.

По его словам, биоразнообразие помогает решить проблему с бедностью и с питанием, поскольку достаточно большое количество населения зависит от продовольствия, которое дает им лес, море и озера.

"Эта программа после ее принятия в апреле - мае на конференции сторон в следующем сентябре, мы полагаем, будет утверждена генеральной ассамблеей ООН. Таким образом это будет программа для всех. Это не программа конвенции и не программа министерства природных ресурсов и экологии. Это программа для бизнеса, для общественности, каждый может найти свою часть и свой вклад в эту программу", - добавил Шестаков.