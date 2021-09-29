ПАОЗ не рекомендует повторно прививаться от COVID-19 другой вакциной

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 сентября. /ТАСС/. Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) не рекомендует повторно прививаться от коронавируса другим препаратом после завершенной вакцинации. Об этом заявил в среду помощник директора ПАОЗ Жарбас Барбоса.

"Мы не рекомендуем прививаться другой вакциной по какой-либо причине. <...> Нет исследований, которые гарантируют безопасность этой процедуры для тех, кто уже привился другой вакциной. Так что мы не рекомендуем прививаться дважды", - сказал он на пресс-конференции.

Барбоса также не поддержал идею бустерных доз до тех пор, пока не будет достигнут высокий охват вакцинацией во всех странах региона. "Главный приоритет в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна - добиться высокого охвата вакцинацией в первую очередь уязвимых групп населения, а затем всех остальных групп", - сказал он. По его словам, пока у специалистов нет достаточных данных, чтобы с уверенностью заявить об эффективности вакцинации третьей дозой. "Вакцины действуют по-разному, данные нужны по каждой отдельно", - подчеркнул он.

Кроме того, Барбоса призвал страны "не создавать барьеры", требуя для въезда сертификаты о вакцинации.