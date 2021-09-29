В Чехии распространяется высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1

ПРАГА, 29 сентября. /ТАСС/. Высокопатогенный штамм вируса птичьего гриппа H5N1 выявлен у домашних гусей в селе Трхове-Душники в районе города Пршибрам в Центральной Чехии. Об этом сообщило в среду Чешское радио со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Минсельхоз ранее проинформировал о вспышке птичьего гриппа в Трхове-Душники. Заболевание было выявлено у пяти домашних гусей в одном из приусадебных хозяйств села.

Это уже 39-й случай вспышки птичьего гриппа в текущем году в Чехии. В связи с заболеванием в республике за последние восемь с половиной месяцев был произведен забой около 250 тыс. особей домашней птицы.