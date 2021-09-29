Осенние каникулы в школах Ставрополья продлят на неделю для профилактики COVID-19

СТАВРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья намерены продлить осенние каникулы в школах региона для создания эпидемиологической паузы, каникулы начнутся в конце октября - на неделю раньше обычного, сообщил губернатор Владимир Владимиров в среду во время прямой линии с жителями региона.

"Мы точно рассматриваем необходимость, и, скорее всего, необходимость такую примем - [объявить] на неделю раньше начало каникул, 22 октября будет последний день учебы. Это связано с тем, что двухнедельная эпидемиологическая пауза будет очень необходима", - сказал он.

В ходе прямой линии губернатор сообщил, что ситуация в школах региона стабилизировалось, количество детей, находящихся на карантине, составляет чуть больше 7 тыс. человек. В итоге власти региона приняли решение не вводить дистанционное обучение. "По поводу дистанта - только исходя из темпов заболеваемости будем принимать решение", - отметил Владимиров.

На Ставрополье с начала пандемии зафиксировано 85 495 случаев коронавируса, выздоровели 66 965 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах умерли 2 984 человека. Лечение в стационаре продолжают 2 697 пациентов, из них в тяжелом состоянии 408 человек.