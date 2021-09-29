Превышение ПДК аммония, фосфатов и нитритов выявили в реке Чегандинка в Удмуртии

ТАСС, 29 сентября. Экологи зафиксировали факт загрязнения реки Чегандинка в Каракулинском района Удмуртской Республики после поступления жалоб об изменении цвета воды. Возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили ТАСС в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды региона.

"27.09.2021 отобраны пробы в реке Чегандинка: в месте загрязнения и в контрольном створе ниже по течению от места загрязнения. По промежуточным результатам проведенного лабораторного анализа в месте загрязнения реки выявлены превышения по показателям фосфат ион, ХПК, аммоний ион, нитрит ион, а также пониженное содержание растворенного кислорода", - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что специалисты проверили образцы на наличие меди, никеля, хлориды, сульфаты и нефтепродукты. Результаты оказались отрицательными.

По словам специалистов, высокое содержание фосфатов могло повлиять на рост сине-зеленых водорослей. Их последующая гибель повлияла на изменение цвета воды до сине-зеленого. По данному факту Минприроды Удмуртии возбудило дело об административном правонарушении. Также специалисты приняли меры для недопущения попадания загрязняющих веществ в Каму.

Река Чегандинка является правым притоком Камы. Длина реки - около 11 км.