Отопительный сезон в Кабардино-Балкарии начнется 30 сентября

НАЛЬЧИК, 29 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Кабардино-Балкарии начнется раньше обычного - 30 сентября - в связи с похолоданием и текущей эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона.

"По поручению главы КБР Казбека Кокова в связи с похолоданием, текущей эпидемиологической ситуацией и обращениями граждан отопительный сезон в Кабардино-Балкарии начнется с 30 сентября", - говорится в сообщении.

Согласно паспорту готовности региона к осенне-зимнему периоду на 2021-2022 годы, объекты жилищно-коммунального комплекса прошли комиссионную проверку и готовы к началу отопительного сезона. "Работы по заполнению систем отопления и подаче тепла начнутся уже завтра. В ближайшие дни тепло поступит в дома жителей Кабардино-Балкарии", - добавили в пресс-службе.

По информации синоптиков, температура в республике в четверг, 30 сентября, днем прогнозируется на уровне 8-12 градусов, ночью - около 6 градусов, прогнозируется дождь.