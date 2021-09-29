В Вене выпустили марку в честь 130-летия с размещения посольства России во дворце Нассау

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Торжественное гашение почтовой марки по случаю 130-летия приобретения дворца Нассау для размещения посольства России в Австрии состоялось в Вене. Об этом сообщил в среду посол РФ Дмитрий Любинский.

Церемония презентации марки прошла в здании дипломатического представительства, которое было куплено послом Российской империи, графом Алексеем Лобановым-Ростовским. С 1891 года в этом дворце с перерывами на периоды двух мировых войн располагается российское [и советское] дипломатическое представительство в Австрии. Выпуск марки реализован совместно с Союзом объединений филателистов Австрии.

"Исторические залы, в которых мы находимся, были свидетелями всех взлетов и падений российско-австрийских отношений, а также некоторых крупных событий мировой политики, - заявил посол Любинский в торжественной речи. - Сегодня посольство, как и на протяжении сотен лет, представляет дипломатические интересы России в Австрии, пытается способствовать развитию традиционно партнерских и дружественных отношений между нашими странами".

Посол также проинформировал, что в конце текущего года запланирована презентация книги об истории здания посольства, которая выйдет в результате совместной работы посольства и информационного агентства России ТАСС.