Власти Москвы считают преждевременным ужесточение коронавирусных ограничений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Медицина в Москве готова к росту числа заразившихся коронавирусом, говорить об ужесточении ограничений в городе преждевременно. Об этом в среду заявил радиостанции "Эхо Москвы" руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост [заболевших] есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тыс. Медицина к этому всплеску готова", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 232,8 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 487 138 случаев заражения, выздоровел 6 653 941 человек, умерли 206 388. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.