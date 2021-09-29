Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, опубликовав фото выписки соответствующего указа президента РФ.

"От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дудаев на своей странице в Instagram.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Действующий глава региона побил собственный рекорд и набрал 99,7% голосов. Президент РФ поздравил Кадырова с результатами выборов и отметил, что уровень поддержки властей Чечни связан с результатами работы руководства региона.