{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рамзана Кадырова наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил главу республики с этим
Глава Чечни Рамзан Кадыров Елена Афонина/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Елена Афонина/ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу. Об этом сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, опубликовав фото выписки соответствующего указа президента РФ.

"От всей души поздравляю главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова с большой и важной наградой - орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской Республики и многолетнюю добросовестную работу. Указ подписан Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Дудаев на своей странице в Instagram.

С 17 по 19 сентября в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Действующий глава региона побил собственный рекорд и набрал 99,7% голосов. Президент РФ поздравил Кадырова с результатами выборов и отметил, что уровень поддержки властей Чечни связан с результатами работы руководства региона.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
ФБК исключили из реестра иноагентов
Как пояснили в Минюсте, это связано с ликвидацией организации
Читать полностью