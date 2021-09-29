ФБК исключили из реестра иноагентов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минюст РФ исключил из реестра иностранных агентов признанные в РФ экстремистскими Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) в связи с их ликвидацией. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

Как отметили в Минюсте, "это исключительно техническая процедура". "На основании документов, содержащих информацию о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" и некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", Минюстом России принято решение об исключении сведений об указанных организациях из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - сообщили в министерстве.

При этом там напомнили, что, в соответствии с решениями Мосгорсуда от 9 июня этого года, ФБК и ФЗПГ 6 августа включены в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным законом "О противодействии экстремистской деятельности".

В этом году решением Мосгорсуда деятельность Фонда защиты прав граждан и ФБК была запрещена из-за признания их экстремистскими организациями. 28 сентября СК РФ сообщил о возбуждении дела о создании экстремистского сообщества и участия в нем блогера Алексея Навального и его сообщников.