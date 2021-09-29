В Казани пройдут первые международные учения по реагированию на вспышки инфекций

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Первые международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования пройдут в Казани. Они направлены на отработку взаимодействия в случае вспышек заболеваний, сообщает республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа" в среду.

"11 октября 2021 года при поддержке правительства Российской Федерации в Казани на территории МВЦ "Казань экспо" стартуют первые международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования, которые проводит Роспотребнадзор и Всемирная организация здравоохранения. Цель учений заключается в отработке навыков практического взаимодействия специалистов мобильных лабораторий по совместному реагированию в случае вспышки инфекционного заболевания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команды мобильных лабораторий из разных стран научатся взаимодействовать для оперативного развертывания в случае появления новых инфекций в любой точке мира.

Учения пройдут в гибридном формате и соберут около 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных учреждений из 11 стран СНГ и Европы. Ожидаются участники из России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии, Франции, а также представители Всемирной организации здравоохранения.

"Предстоящие учения станут первым крупномасштабным международным мероприятием по отработке механизмов реагирования на биологические угрозы на евразийском пространстве", - говорится в сообщении.