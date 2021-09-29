Объявлены имена 15 лауреатов конкурса "Учитель года России - 2021"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 сентября. /ТАСС/. Имена 15 лауреатов всероссийского конкурса "Учитель года России - 2021" объявили в среду на церемонии, которая проходила на площадке ростовского лицея №11, передает корреспондент ТАСС.

Лауреатами стали учитель физики из школы № 1520 им. Капцовых из Москвы Артем Барат, учитель начальных классов начальной школы - детского сада № 14 Шелеховского района Иркутской области Екатерина Власова, учитель английского языка гимназии № 122 им. Ж. А. Зайцевой из Казани Мария Голованова, учитель английского языка лингвистической гимназии № 3 в Улан-Удэ Раджана Дымбрылова, учитель английского языка школы № 1 села Красный Яр Астраханской области Анастасия Ильина, учитель физики гимназии № 16 в Тюмени Екатерина Костылева.

Также в число лауреатов вошли учитель истории и обществознания юридической гимназии № 9 им. М. М. Сперанского в Ростове-на-Дону Элен Кочарян, учитель английского языка школы № 5 города Майского в Кабардино-Балкарии Карина Кушхова, учитель русского языка и литературы школы № 7 из Грозного Хава Макаева, учитель истории школы № 38 в Хабаровске Дмитрий Морозов, учитель русского языка и литературы гимназии № 3 им. Дмитрия Жалиева в Краснодаре Полина Пятакова, учитель биологии, замдиректора по учебно-воспитательной работе губернаторского лицея № 101 им. народного учителя РФ Ю. И. Латышева в Ульяновске Алексей Соколов, учитель информатики и математики школы "Агалатовский центр образования" деревни Агалатово Ленинградской области Мария Тимченко, учитель русского языка и литературы из лицея № 14 им. Героя РФ В. В. Нургалиева в Ставрополе Анастасия Шрамко, учитель химии школы "Петролеум+" в Перми Елена Щукина.

Конкурсанты продолжат борьбу за звание учителя года в ходе испытаний "Классный час" на площадке исторического парка "Россия - моя история" и "Мастер-класс" на камерной сцене Ростовского музыкального театра, по итогам которых станет известна пятерка призеров.

Имя победителя конкурса будет объявлено 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте, посвященному Дню учителя. Он получит главный приз конкурса - Большого хрустального пеликана - и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем "Учителя года России - 2020" стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проводится в Ростове.