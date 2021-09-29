Эксперты считают, что запрет изображений нацистов не должен касаться произведений культуры

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Положения закона о запрете изображения нацистских преступников не должен касаться культурных, образовательных, научно-просветительских и контрпропагандистских произведений. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам первого заседания Межведомственной комиссии по историческому просвещению под председательством помощника президента РФ Владимира Мединского.

Участники мероприятия отдельно затронули вопрос применения соответствующего закона от 1 июля 2021 года.

"Подтверждено, что его нормы не должны распространяться на произведения, созданные в научно-просветительских, культурных, контрпропагандистских и образовательных целях", - говорится в пресс-релизе. Минюсту России совместно с Генпрокуратурой, МВД и Следственным комитетом с участием Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского книжного союза "предложено выработать рекомендации по применению норм [данного] федерального закона" и "довести их до отраслевого сообщества".

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников. Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать, "являющиеся экстремистскими материалами изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала <…> как оскорбляющие многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение составят случаи, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его пропаганды или оправдания.

К экстремистским материалам, помимо изображений, отнесены выступления руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними. Санкции за нарушения этого закона пока не установлены.