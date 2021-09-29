В Дагестане открыли первый цех по производству уличной мебели из переработанного пластика

МАХАЧКАЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Первый в Дагестане цех по переработке пластика открыли в дагестанском Кизилюрте. Из этого сырья начато изготовление уличных скамеек, мусорных урн, сообщается в среду на странице администрации города в Instagram.

"Современная технология по переработке пластика представлена во многих крупных городах России, на территории же Дагестана именно Кизилюрт стал первым городом, где открылся такой цех. Сегодня в цехе уже успешно запущено производство уличной мебели. Лавочки, урны, столики, беседки, сошедшие со станка, напоминают деревянные, только они намного прочнее, ярче, не требуют окраски и прослужат покупателю много лет", - говорится в сообщении.

Уточняется, что используемая в производстве технология продумана до мелочей и совершенно безвредна.

"Новые изделия безвредны не только для окружающей среды, но и для людей, а в самом цехе ребята работают без респираторных масок: пластик не плавят, а по специальной технологии разогревают", - отметили в горадминистрации.