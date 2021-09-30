Счетная палата предложила снять ограничения по срокам использования семейного капитала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ предлагает снять ограничения по срокам использования материнского семейного капитала (МСК), так как это является одним из наиболее актуальных запросов населения, говорится в отчетах о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала".

"Дополнительные меры государственной поддержки семей с детьми в виде МСК востребованы населением. При принятии решений о возможности расширения направлений использования МСК следует учитывать социально-экономические потребности семей с детьми. Наиболее актуальными запросами населения в настоящее время являются снятие ограничения трехлетним периодом использования данных средств, а также удовлетворение текущих нужд семьи", - следует из документа.

Как отметила замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, материнский капитал является одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. "Поэтому и правительство Российской Федерации, и министерство труда и социальной защиты, и Пенсионный фонд постоянно занимаются совершенствованием этого инструмента. И мы признательны за новые предложения и идеи", - сказала Баталина, слова которой приводит Счетная палата.

Замминистра особо отметила предложение Счетной палаты в отношении скопившихся остатков на счетах граждан. "Это новое для нас предложение, и оно представляется очень перспективным. Согласна, что надо найти решение, как эти средства гражданам передать. Конечно, условия этой выплаты необходимо будет комплексно прорабатывать, это потребует дополнительного анализа, но в целом концептуально это предложение представляется абсолютно обоснованным и верным. Большое спасибо за то, что обратили внимание на эту проблему", -добавила замглавы Минтруда.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.