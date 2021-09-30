Около 2,7 трлн рублей пошло на улучшение жилищных условий за счет материнского капитала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 2,7 трлн рублей было израсходовано российскими семьями на улучшение жилищных условий за счет средств материнского капитала, это 93% всех расходов, сообщает в четверг Счетная палата России.

Как показывает проведенный Счетной палатой аудит, с 2007 года сертификаты получили более 10 млн семей, а 77% из них уже воспользовались средствами материнского капитала полностью или частично. Преимущественно полученные средства семьи направляют на улучшение своих жилищных условий, на втором месте - образование детей.

"Расходы на материнский капитал являются прямыми государственными инвестициями не только в развитие человеческого капитала, но и в отдельные отрасли экономики. Так, на улучшение жилищных условий семьи израсходовали 2,7 трлн рублей. Это 93% всех расходов. И это одно из самых важных свойств маткапитала, которое мы отмечаем. Деньги идут непосредственно в экономику на развитие жилищного строительства", - сказал аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин.

Отмечается, всего за 2009-2020 годы на реализацию материнского капитала израсходовано 2,9 трлн рублей. Ежегодно финансирование полностью покрывало потребность в средствах. При этом в бюджете Пенсионного фонда России образовались значительные остатки целевого трансферта, что свидетельствует о недостаточно качественном планировании необходимых объемов финансирования. На 1 января 2021 года остаток составил 110,23 млрд рублей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский семейный капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке. Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.