Минобороны публикует материалы о передовом отряде подольских курсантов, оборонявшем Москву

"Наиболее упорно и активно вел бой передовой отряд от 37 укрепрайона Малоярославецкого оборонительного рубежа в составе курсантских рот Подольского пехотного училища. Он в течение шести дней героически сдерживал наступление далеко превосходящих его сил противника. И только неустойчивость других частей вынуждала к преждевременному отходу", - приводят в Минобороны документ из "Истории боевых действий войск Московского военного округа".

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало архивные документы о героизме передового отряда подольских курсантов, сдержавшего наступление немцев под Москвой зимой 1941 года. Материалы размещены в новом историко-познавательном разделе "Заслонили Родину собою. К 80-летию подвига подольских курсантов".

По информации военного ведомства, к 13 октября в передовом отряде подольских курсантов было всего 334 бойца, вооружение которых составляли 336 винтовок, три ручных пулемета и три исправных орудия калибром 45 и 76 мм с боекомплектом в 260 снарядов. "Уже в первый день курсанты столкнулись с сильным артиллерийским и минометным огнем противника. Кроме того, немецкие войска обладали господством в воздухе", - отметили в Минобороны России.

Как говорится на страницах нового проекта, именно передовой отряд курсантов-пехотинцев выполнил свою задачу и задержал продвижение гитлеровских частей вдоль Варшавского шоссе, тем самым позволив основным силам подольских училищ занять позиции Ильинского укрепленного района.

Проблемы со снабжением

Во многих опубликованных документах особо отмечается, что подразделения курсантов героически оборонялись, невзирая на тяжелейшие проблемы со снабжением и нехватку личного состава. "Вот уже 12-й день Подольское пехотное училище упорно обороняет данную ему полосу и имеет громадные потери в людском и материальном отношении", - говорится в опубликованном боевом донесении штаба Ильинского боевого участка №3 от 17 октября 1941 года.

Как отмечается в документе, по итогам боев в укрепленном районе осталось два батальона курсантов, каждый из которых численностью по 120-150 человек. "Люди исключительно переутомлены, падают на ходу от переутомления; не обеспечены теплым обмундированием, нет перчаток, без шапок (в фуражках), у 60% рваная обувь. По двое суток не питаются", - также говорится в сообщении.

Более того, в донесении начальнику Политуправления Московского военного округа о работе Подольского пехотного училища в октябре 1941 года сказано и о больших проблемах со связью. "Средства связи почти отсутствовали, из имевшихся в наличии удалось установить связь только между штабом группы и командными пунктами батальонов. Связь командного пункта батальонов с ротами совершенно отсутствовала и осуществлялась только через связных курсантов, а между дотами и дзотами внутри рот - исключительно зрительной связью", - отмечается в документе.

Уничтоженная германская техника

Архивные документы раскрывают нанесенный подразделениями подольских училищ урон наступающим немецким частям. По информации российского военного ведомства, курсантами за время боевых действий уничтожили около 40 танков и бронетранспортеров, до 400 человек немецкой пехоты и несколько десятков бронетранспортеров и автомашин.

"Командир орудия курсант Юрий Добрынин, находясь под сильным минометным и пулеметным огнем, подбил шесть танков и две бронемашины противника", - отмечаются в опубликованных документах боевые успехи одного из бойцов. Также отметили подвиг командира взвода лейтенанта Ирадиона Мусеридзе, который уничтожил сразу шесть вражеских танков, исправив заклинившее орудие и ведя огонь по противнику вместо наводчика.

"С группой курсантов всю ночь сдерживал высоту у села Ильинское и неоднократно отбрасывал роту противника, пытавшегося овладеть мостом. При подходе подкрепления противник был отброшен за высоту", - говорится в наградных документах на курсанта Виктора Лакутина, еще одного героя тех боев.

О жесточайшем сопротивлении говорится и в опубликованных немецких документах. Строки оперсводок командования вермахта говорят об огромном значении укрепрайона, который обороняли "красные юнкера".