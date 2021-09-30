Счетная палата отметила неравенство в использовании материнского капитала

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ предложила урегулировать существующее неравенство в распоряжении средствами материнского капитала на первого и второго ребенка. Так, ежемесячное пособие на ребенка до трех лет выплачивается только на первого ребенка, на второго ребенка родители могут получать такие выплаты только за счет материнского капитала и, соответственно, не могут потратить их на улучшение жилищных условий, говорится в отчете Счетной палаты.

"Дело в том, что при рождении первого ребенка семья получает ежемесячное пособие до трех лет из федерального бюджета. На второго ребенка такое пособие уже не выплачивается, но разрешается использовать средства материнского капитала. Таким образом получается неравное положение, когда семьи с одним ребенком имеют поддержку из федерального бюджета, сохраняя при этом материнский капитал в полном объеме. А семьи со вторым ребенком вынуждены тратить средства материнского капитала на текущие расходы, сокращая тем самым возможности его использования на улучшение жилищных условий и образование детей. Мы предлагаем это урегулировать", - отмечает аудитор Счетной Палаты Сергей Штогрин в отчете о результатах контрольного мероприятия "Проверка использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала".

По его словам, также недостаточно отработан механизм предоставления государственной услуги в электронном виде, что вынуждает граждан приходить на прием в территориальные органы ПФР и лично приносить необходимые документы.

Кроме того, до сих пор не определен порядок оплаты образовательных услуг, предоставляемых индивидуальными предпринимателями, что вынуждает граждан обращаться за защитой своих прав в суды. Также не установлены сроки возврата невостребованных образовательными организациями средств материнского капитала.

Проблемы есть

Одна из существующих проблем использования материнского капитала касается остатков средств на счетах граждан, использовавших материнский капитал в полном объеме. В Счетной палате пояснили, что эти остатки образовались из-за индексации размера материнского капитала, которая была произведена в период между подачей гражданином заявления на получение средств в полном объеме и их непосредственным перечислением.

"То есть человек подает в декабре заявление на использование в полном объеме, например, 453 тыс. рублей, а деньги ему переводятся в январе после индексации. Соответственно, ему поступает именно та сумма, которую он заявил, то есть 453 тыс., а проиндексированная сумма остается на счете, - пояснил аудитор. - За 10 лет уже набралось свыше 700 тыс. таких граждан с остатками на счетах в пределах до 25 тыс. рублей. И эти остатки висят, о них даже иногда люди не знают. При этом их наличие не позволяет признать право граждан на материнский капитал прекращенным. В связи с этим мы предлагаем выплатить остатки всем, у кого они числились на 1 января соответствующего года".

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта "Демография". С 2007 года на данную поддержку имеют право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский (семейный) капитал выдается в России при рождении первого ребенка. Выдача сертификата производится в беззаявительном порядке.

Размер материнского капитала с 1 января 2021 года вырос на 3,7%, он составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей - на второго.