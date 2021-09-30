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Мобильная связь появится в одном из самых малочисленных и удаленных сел Камчатки

В населенном пункте проживают около 30 человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Мобильная связь в течение нескольких месяцев появится в селе Оклан на севере Камчатки, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Оклан - одно из немногих мест на полуострове, где нет сотовой связи. С этой проблемой обращались жители села. Мы проработали вопрос с операторами сотовой связи. Выделяются необходимые средства, и в течение нескольких месяцев здесь появится сотовая связь, и качество жизни сельчан будет улучшаться", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Оклан - село в Пенжинском районе на севере Камчатки. Наземное сообщение с населенным пунктом отсутствует. В нем проживают порядка 30 человек.

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