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Экологическую тропу для наблюдения за морскими млекопитающими обустроили на Командорах

Ежегодно остров Беринга посещают около 3 тыс. туристов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Настильную тропу с местами отдыха для комфортного наблюдения за морскими млекопитающими в естественной среде обустроили в заповеднике на Командорских островах, сообщает российское отделение Всемирного фонда дикой природы.

"В рамках акции "Час Земли - 2020" WWF России объявил сбор средств на реализацию важных природоохранных проектов. Из собранных 5 млн рублей более 3 млнв были направлены на обустройство экологической тропы у Северо-Западного лежбища морских млекопитающих на острове Беринга", - говорится в сообщении.

Администрация заповедника назвала обустроенную экологическую тропу главной туристической и просветительской площадкой Командорских островов. Работы по расширению экологической тропы в заповеднике намерены продолжить в 2022 году. Существующий комплекс, вероятно, будет дополнен спуском к лежбищу с эстакадой и еще одной смотровой площадкой.

Ежегодно остров Беринга посещают около 3 тыс. туристов.

Командорский заповедник основан в 1993 году. Расположен на Командорских островах, включает четыре крупных острова - Беринга, Медный, Топорков и Арий Камень, более 60 мелких островков и прилегающую акваторию Берингова моря и Тихого океана.

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РоссияКамчатский край
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