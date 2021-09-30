ВОЗ призвала сервисы доставки указывать полезность продуктов на фоне пандемии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отмечает снижение физической активности граждан на фоне пандемии и призывает сервисы доставки указывать информацию о содержании питательных веществ в продуктах. Об этом в интервью газете " Известия " сообщил глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе.

"В перспективе хотелось бы, чтобы больше сервисов доставки указывали информацию о питательных свойствах продуктов. Это значительно упростило бы потребителям выбор в пользу здорового питания", - отметил он.

Доктор Викрамасингхе отметил, что пандемия привела к снижению физической активности граждан, чему также способствовало развитие сервисов доставки продуктов на дом. Он отметил, что партнерские организации ВОЗ в девяти странах, включая Россию, получили "тревожные" результаты о физической активности школьников. "В конце 2020 года более 20% респондентов в России ответили, что у их детей снизился уровень физической активности по сравнению с периодом локдаунов весной того же года", - отметил эксперт.

Глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний напомнил, что табакокурение, алкоголь, неправильное питание, отсутствие физической активности и загрязнение воздуха являются факторами риска развития неинфекционных заболеваний. "Более двух третей случаев от общего количества смертей вызваны неинфекционными заболеваниями либо на фоне ковида, либо без него. Важен и вопрос о преждевременной смертности - наступающей до 70-летнего возраста. В этой ситуации более 80% случаев вызвано неинфекционными заболеваниями", - указал он.

Число этих случаев, по его словам, можно снизить, принимая на уровне государства меры по популяризации здорового образа жизни. "В контексте урбанизации появилась тенденция к росту потребления продуктов быстрого приготовления - на западный манер. Россия тоже проходит этот период", - отметил представитель ВОЗ.

По его словам, одной из мер должно стать сокращение потребления соли. "Самая эффективная мера - маркировка. В некоторых странах это делается даже в отношении блюд в кафе. Мы должны понимать, из чего состоит наша еда. Еще одна эффективная мера - повышение налогов на неполезную еду. Например, на сахаросодержащие напитки. Это вынуждает производителей снижать уровень сахара в продукции. <…> Практика показывает, что на добровольных началах подобные меры работают слабо. Они должны быть обязательными к исполнению", - заключил он.