В РФ разработали специальную систему, которая следит за качеством воздуха и раздает Wi-Fi

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. АО "НПО "Электромашина" (входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") разработало базирующуюся на уличном светильнике специальную систему, которая умеет измерять уровень загрязнения воздуха и раздавать Wi-Fi. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Игорь Афанасьев.

"Есть проблемы с экологией во многих городах, где промышленные предприятия так или иначе загрязняют среду. Для этого нами разработан многофункциональный модуль освещения, который раздает Wi-Fi, снимает показания и определяет состав воздуха. Система сигнализирует, если превышается определенное количество вредного вещества в воздухе. Она передает информацию в специализированное подразделение и проводит голосовое оповещение. Система может встраиваться в любую нейросеть, которая будет развиваться или уже развита в конкретном городе", - отметил он.

По его словам, в светильник встроен газоанализатор (датчик качества уровня загрязнения воздуха), который измеряет концентрацию загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

Кроме того, на светильнике есть датчики движения и освещенности окружающего пространства, при помощи которых можно автоматически регулировать яркость освещения и экономить электроэнергию, когда это необходимо. "Эта система уже устанавливается в Челябинске, в одном из самых загруженных промышленных городов в России. И в настоящий момент эти испытания подтверждены Минэкологии Челябинской области", - добавил Афанасьев.

Все данные с датчиков светильник передает интеллектуальной системе управления освещением, которая может предоставить их городским системам контроля и мониторинга. Еще несколько полезных функций светильника - это ретранслятор-громкоговоритель для звукового оповещения и рекламы, видеокамера с возможностью видеоидентификации и распознавания лиц.

НПО "Электромашина" с 1934 года выпускает продукцию оборонной и гражданской тематики. Предприятие занимается разработкой, производством и ремонтом электрооборудования, электрических систем и отдельных блоков для специальной продукции и продукции производственно-технического назначения.