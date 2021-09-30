"Ведомости": на Facebook готовят протокол за повторное неудаление запрещенного контента

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Роскомнадзор планирует составить протоколы на Facebook и Google за повторное неудаление запрещенной информации. Компаниям грозит штраф от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота, пишет газета " Ведомости " со ссылкой на ведомство.

Роскомнадзор вызвал 4 октября представителей Facebook на составление протокола о нарушении российского законодательства. В дальнейшем документ направят в суд, который определит размер штрафа. Так как речь идет о повторном нарушении законодательства РФ об удалении запрещенной информации, компанию могут обязать выплатить штраф, объем которого составит от одной двадцатой до одной десятой части годового оборота, уточнил газете представитель ведомства.

"Ведомости" сообщают, что в октябре Роскомнадзор также составит протокол за повторное правонарушение для привлечения Google LLC, который владеет видеохостингом YouTube. "Видеохостинг YouTube систематически не выполняет требования по удалению материалов, содержащих запрещенную в РФ информацию. С 2014 года неудаленными остаются свыше 3 000 опасных для граждан России противоправных материалов, содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический, фейковый, экстремистский и иной контент", - сообщил газете представитель службы.

На данный момент администрация Facebook и Instagram не удалила более 2 тыс. противоправных материалов, в том числе содержащих детскую порнографию, суицидальный, пронаркотический и экстремистский контент, отметили изданию в ведомстве. Несмотря на противоправные материалы, найденные в Facebook и Instagram, соответствующее производство в Роскомнадзоре пока не инициировали, сообщил "Ведомостям" источник, знакомый с ходом рассмотрения дела. Судебные решения по штрафам на 43 млн рублей, которые должен выплатить Facebook, уже вступили в законную силу. Как уточнили в ведомстве, администрация компании эти штрафы не оплатила.

Ранее сообщалось, что суд предоставил Facebook отсрочку до 4 октября для выплаты штрафа в 26 млн рублей. Общая сумма штрафов компании превысила 90 млн рублей.