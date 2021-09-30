В ВОЗ назвали подход России к борьбе с курением и алкоголем примером для подражания

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Подход России к борьбе с курением и алкоголем является примером для подражания. Об этом сообщил глава европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний Кремлин Викрамасингхе в интервью газете " Известия ", опубликованном в четверг.

"Табак остается острой проблемой. Его потребление - лидирующий фактор риска в Европейском регионе ВОЗ. Однако и в России, и в других странах Восточной Европы наблюдаются положительные подвижки в этой сфере. Когда мы говорим о комплексном подходе в борьбе с табакокурением и алкоголем, мы приводим Российскую Федерацию в качестве примера для подражания", - сказал он.

Викрамасингхе отметил успешный российский опыт в области антиалкогольной политики. По его словам, в докладе европейского офиса ВОЗ говорится, что комплексный подход российских органов власти, касающийся этой проблемы, позволил добиться снижения смертности. "В нем [докладе] говорится, что значительно уменьшить потребление алкоголя удалось благодаря пресечению кустарного производства спиртных напитков, повышению цен и ограничению доступности этой продукции, в том числе благодаря запрету на ночную торговлю", - добавил Викрамасингхе.

Он также выразил надежду на то, что российский пример распространится на страны Евразийского экономического союза.