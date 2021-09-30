Спасательные воинские формирования МЧС за 2020 год обезвредили 34 тыс. боеприпасов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Спасательные воинские формирования МЧС России за прошедший год обезвредили более 34 тыс. взрывоопасных предметов, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сводными пиротехническими отрядами спасательных воинских формирований МЧС за 2020 год обнаружено и обезврежено свыше 34 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе более 2,5 тыс. авиабомб. Специалистами за год очищена территория общей площадью свыше 147 га", - сказали в пресс-службе. В 2021 году с затопленного в годы Великой Отечественной войны у берегов Крыма грузового теплохода "Жан Жорес" и из других мест в Крыму вывезено и обезврежено около 15 тыс. взрывоопасных предметов.

30 сентября исполняется 10 лет со дня образования спасательных воинских формирований МЧС России. В настоящее время их численность составляет 7 тыс. человек с дислокацией в 10 регионах страны. Формирования созданы на базе войск гражданской обороны и выполняют схожие функции - защищают население, территории, материальные и культурные ценности во время военных действий и чрезвычайных ситуаций. За 10 лет службы специалисты формирований участвовали в ликвидации последствий ЧС как в России, так и в других странах.