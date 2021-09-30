В Бурятии возобновили работу компьютерные клубы

УЛАН-УДЭ, 30 сентября. /ТАСС/. Работа компьютерных клубов, закрытых ранее из-за пандемии коронавируса, возобновилась в Бурятии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

"Решением республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией с 30 сентября открываются компьютерные клубы. Это последнее ограничение на деятельность организаций, действовавшее в республике", - сообщили в пресс-службе.

При этом в заведении могут присутствовать не более 50% посетителей от максимальной вместимости и не более одного человека на четыре кв.м. общей площади клуба. Обязательны термометрия сотрудников и посетителей, масочный режим. "У персонала должен быть в наличии документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо медицинский документ о перенесенном не более чем полгода назад заболевании", - отметили в пресс-службе.

В целом ограничительные меры, вызванные необходимостью противостоять коронавирусу, продлили в республике до 31 октября. Под запретом массовые мероприятия, сохраняется требование соблюдать масочный режим в общественных местах, в общественном транспорте. Неработающим гражданам в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса и имеющих соответствующий сертификат, предложено по-прежнему соблюдать режим самоизоляции.

Всего в Бурятии зарегистрировали 58 866 случаев заражения коронавирусом. В стационарах республики получают лечение 486 пациентов, занятость коечного фонда составляет 79,5%. Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1 204 человека. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 1 846 человек.

В регионе продолжается вакцинация. Первым компонентом привиты 351 089 человек, завершили вакцинацию 291 931 человек. По плану, до 1 октября в Бурятии должны быть вакцинированы 431 580 человек.