Минздрав Камчатки отмечает спад заболеваемости коронавирусом в регионе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом на Камчатке в сентябре снизился на 18% по сравнению с августом, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"По сравнению с прошлым месяцем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет 18%", - говорится в сообщении.
С начала пандемии на Камчатке зарегистрировали 19,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15,5 тыс. пациентов выздоровели, 340 умерли. Первым компонентом вакцины привились более 88 тыс. человек.