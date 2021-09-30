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Минздрав Камчатки отмечает спад заболеваемости коронавирусом в регионе

Выздоровели 15,5 тыс. пациентов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 сентября. /ТАСС/. Уровень заболеваемости коронавирусом на Камчатке в сентябре снизился на 18% по сравнению с августом, сообщает пресс-служба минздрава региона.

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"По сравнению с прошлым месяцем снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией составляет 18%", - говорится в сообщении.

С начала пандемии на Камчатке зарегистрировали 19,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. 15,5 тыс. пациентов выздоровели, 340 умерли. Первым компонентом вакцины привились более 88 тыс. человек.

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РоссияКамчатский крайПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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