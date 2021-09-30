Конкурс на установку "умных" остановок в Новосибирске планируют объявить до конца года

НОВОСИБИРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Новый конкурс на заключение концессионного соглашения по созданию в Новосибирске сети "умных" остановок планируется объявить до конца года. Городские власти намерены отказаться от избыточных требований к техническому наполнению "умных блоков" остановок, что приведет к уменьшению стоимости всего проекта, сообщил ТАСС заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Денис Колмаков.

В конце ноября 2020 года Федеральная антимонопольная служба России приостановила конкурс на выбор концессионера для монтажа остановок из-за жалобы филиала ПАО "Ростелеком". Причиной жалобы стали условия страхования объектов, стоимость каждого из которых составляла около 2 млн рублей. Позднее главу департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько, отвечавшего за реализацию проекта, отправили в отставку. Весной 2021 года объявили повторный конкурс на поиск подрядчика, однако его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, после чего в мэрии города сообщили о пересмотре концепции проекта.

"Мы планируем в ближайшее время <...> объявлять конкурс на выбор концессионера. <...> До конца года, как только будет рассчитана финансовая модель, мы готовы будем объявлять конкурс", - сказал Колмаков.

Согласно первоначальному проекту, в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года из 250 "умных" остановок 156 планировалось оснастить так называемым теплым блоком, в котором должны были разместиться объекты дорожного сервиса (например, пункты общественного питания). Все остановки должны были обеспечить бесплатным Wi-Fi, кнопкой вызова службы "112", системой распознавания лиц, мультиинформационным блоком в виде интерактивного экрана с голосовым управлением, который мог бы выстраивать маршрут и показывать имеющийся на этом маршруте транспорт.

О новой концепции проекта

Как пояснил ТАСС Колмаков, в целом концепция "умных" остановок осталась прежней. Планируется установка двух типов павильонов: с возможностью коммерческого использования (то есть теплое помещение) и остановочных платформ. "Что касается умного блока - изначально он предусматривал некую интерактивную доску с голосовым управлением, посредством которого можно было запрашивать информацию о маршрутах движения, о каких-то новостях, была предусмотрена обратная связь и так далее. Сейчас требования пересмотрены и максимально ужаты: это будет экран, но на нем будет просто информация от мэрии Новосибирска о каких-то мероприятиях, в отдельном окне - карта близлежащего района. Все типы остановок будут включать информацию о движении маршрутов", - рассказал он.

Он добавил, что департамент уже утвердил перечень мест, где появятся остановки, и требования к их технической составляющей. Сейчас производится расчет финансовой модели проекта. В свою очередь в пресс-службе мэрии города ТАСС уточнили, что отказ от избыточных требований к техническим характеристикам "умных блоков" позволит уменьшить стоимость проекта. Ранее она оценивалась в 310 млн рублей. Размещение остановок планируется завершить до конца 2022 года.