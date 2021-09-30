Си Цзиньпин принял участие в возложении венков к памятнику Народным героям в Пекине

ПЕКИН, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и другие члены высшего руководства КНР в четверг приняли участие в церемонии возложения венков к памятнику Народным героям на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

В мероприятии по случаю Дня памяти жертв также приняли участие дети, военнослужащие, представители общественности.

В этом году на церемонии впервые присутствовали лауреаты ордена Первого июля (учрежден ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), является высшей партийной наградой). В июне этого года председатель КНР Си Цзиньпин впервые в истории вручил ордена 29 отличившимся членам КПК, которые внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие страны.

День памяти жертв был утвержден в 2014 году наряду с двумя другими датами - Днем победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Днем памяти жертв Нанкинской резни. Считается, что со времени Первой опиумной войны (1840-1842) страна потеряла в событиях национальной и освободительной борьбы около 20 млн борцов. При этом конкретно удалось установить имена примерно каждого десятого. По традиции к этому мемориальному списку ежегодно добавляется еще по триста фамильных знаков.

В 2018 году китайские парламентарии приняли закон о защите чести и достоинства павших, в соответствии в которым запрещается совершать действия, порочащие память национальных героев. Также недопустимо прославлять агрессоров и их пособников.