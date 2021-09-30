Профильный вуз займется сбором на территории Якутии семян местной лиственницы

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Арктический государственный агротехнологический университет планирует организовать сбор и заготовку семян лиственницы даурской на территории Якутии. Об этом сообщил в четверг ТАСС на полях Северного форума врио ректора вуза Константин Кривошапкин.

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"Потребность в саженцах и сеянцах для восстановления лесов в Республике Саха (Якутия) ранее составляла 70 млн штук ежегодно. Но в связи с пожарами, в результате которых в 2021 году сгорело более 8 млн га лесов, потребность вырастает в разы. И сейчас стоит большая задача - организовать правильный сбор семян лиственницы даурской двух подвидов - лиственницы Каяндера и лиственницы Гмелина", - сказал Кривошапкин.

По его словам, только эти два подвида могут выдерживать суровые условия Якутии. "Мы в данное время изучаем этот вопрос. Есть определенные регламент и нормативно-правовые акты, которые регулируют сбор и заготовку этих семян. Нужно получить разрешение, выделить для работ определенную территорию. При этом не каждый год бывает урожай шишек у лиственниц", - отметил врио ректора.

В 2020 году АГАТУ организовал лесопитомник в селе Солянка Олекминского района, первый подобный проект в условиях многолетней мерзлоты. Он позволит вести научное изучение и поможет в перспективе решить вопрос лесовосстановления в целом по республике. Работы проводят совместно с республиканским Минэкологии. "Мы уже получили 145 тыс. сеянцев с закрытой корневой системой. В 2021 году мы засеем сосну обыкновенную и лиственницу сибирскую", - добавил Кривошапкин.

Он уточнил, после прошедших в Якутии лесных пожаров работы по лесовосстановлению необходимы для уменьшения таяния многолетней мерзлоты. "Конечно, лес может восстановиться после пожаров при определенных условиях, но может произойти так, как произошло в Верхоянском районе - образовался огромный провал [Батагайская котловина]. Чтобы такие провалы не образовывались, необходимо восстанавливать леса", - сказал ученый.

Кроме того, требует безотлагательных мер и развитие лесопитомников по всей республике, считает собеседник агентства. Питомники, помимо работ по лесовосстановлению, обеспечат рабочие места и доходы местному населению. "Примерная стоимость лесопитомника может варьироваться от 4-5 до 20-30 млн рублей, в зависимости от конструкции и условий выращивания сеянцев. Хотелось бы, что в каждом районе центральной и южной Якутии были организованы такие хозяйства", - добавил он.

О форуме

III Северный форум по устойчивому развитию проходит в Якутске с 27 по 30 сентября. Основными организаторами являются Северный форум, правительство Якутии, Северо-Восточный федеральный университет. В рамках форума организуются мероприятия, посвященные 30-летию Северного форума: заседание комитета региональных координаторов, конференция "30 лет заботы о Севере: достижения и перспективы", Молодежный северный форум, презентация проектов, фотовыставка "История становления и развития Северного форума".

Первый форум по устойчивому развитию состоялся в Якутске в 2019 году. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.