Эксперт считает, что вахтовым поселкам в Якутии нужны меры по защите от бурых медведей

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры по защите вахтовых поселков от выходов бурых медведей к людям необходимы в Якутии. В связи с лесными пожарами ареал обитания животных смещается, они чаще выходят к поселкам, сообщил ТАСС научный сотрудник лаборатории экосистемных исследований холодных регионов Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Николай Мамаев.

"Медведи ориентируются на запахи от свалок, которые находятся недалеко от вахтовых поселков или населенных пунктов. Единственное решение - это утилизация пищевых отходов. Как мне известно, в США, например, на территории некоторых участков даже огораживают себя электрическими воротами. Для вахтовых поселков нужны такие дополнительные меры по своей защите", - сказал он.

Мамаев отметил, что у каждого медведя есть свой участок обитания. "В поисках пищи животное, как показали наши исследования с помощью спутниковых трекеров, проходят в день порядка 50 км. Как правило, лучшие участки занимают крупные самцы, крупные особи. А вот молодым особям достаются не самые лучшие места, и они уже могут заходить в вахтовые поселки, к золотодобытчикам", - сказал Мамаев, отметив, что исследования проводятся с 2012 года на территории Западной Якутии.

Ученые также пришли к выводу о том, что после масштабных лесных пожаров в Якутии в 2021 году ожидается передел традиционных мест обитания популяции диких животных. "Конечно, будут перемещения и передел", - отметил Мамаев. По данным ученых, численность бурых медведей в Якутии сейчас составляет около 20 тыс. особей.

Бурого медведя внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом вида, находящегося под угрозой, однако его численность сильно разнится от популяции к популяции. По примерным оценкам, сейчас в мире около 200 тыс. бурых медведей. Большинство из них (120 тыс.) обитают в России, 32 тыс. - в США (95% живет на Аляске), 21 750 - в Канаде. В Европе сохранилось около 14 тыс. особей.