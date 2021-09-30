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Эксперт считает, что вахтовым поселкам в Якутии нужны меры по защите от бурых медведей

Ученые пришли к выводу о том, что после масштабных лесных пожаров в Якутии ожидается передел традиционных мест обитания популяции диких животных

ЯКУТСК, 30 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры по защите вахтовых поселков от выходов бурых медведей к людям необходимы в Якутии. В связи с лесными пожарами ареал обитания животных смещается, они чаще выходят к поселкам, сообщил ТАСС научный сотрудник лаборатории экосистемных исследований холодных регионов Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Николай Мамаев.

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"Медведи ориентируются на запахи от свалок, которые находятся недалеко от вахтовых поселков или населенных пунктов. Единственное решение - это утилизация пищевых отходов. Как мне известно, в США, например, на территории некоторых участков даже огораживают себя электрическими воротами. Для вахтовых поселков нужны такие дополнительные меры по своей защите", - сказал он.

Мамаев отметил, что у каждого медведя есть свой участок обитания. "В поисках пищи животное, как показали наши исследования с помощью спутниковых трекеров, проходят в день порядка 50 км. Как правило, лучшие участки занимают крупные самцы, крупные особи. А вот молодым особям достаются не самые лучшие места, и они уже могут заходить в вахтовые поселки, к золотодобытчикам", - сказал Мамаев, отметив, что исследования проводятся с 2012 года на территории Западной Якутии.

Ученые также пришли к выводу о том, что после масштабных лесных пожаров в Якутии в 2021 году ожидается передел традиционных мест обитания популяции диких животных. "Конечно, будут перемещения и передел", - отметил Мамаев. По данным ученых, численность бурых медведей в Якутии сейчас составляет около 20 тыс. особей.

Бурого медведя внесли в Красную книгу Международного союза охраны природы со статусом вида, находящегося под угрозой, однако его численность сильно разнится от популяции к популяции. По примерным оценкам, сейчас в мире около 200 тыс. бурых медведей. Большинство из них (120 тыс.) обитают в России, 32 тыс. - в США (95% живет на Аляске), 21 750 - в Канаде. В Европе сохранилось около 14 тыс. особей.

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