Более 40 крымских санаториев внедряют систему реабилитации "легочных" пациентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Более 40 санаториев Крыма, который намерен стать основной "легочной" здравницей страны, внедряют систему реабилитации пациентов с заболеваниями дыхательных путей. Об этом в четверг рассказал ТАСС депутат Госдумы Алексей Черняк.

Ранее СМИ сообщили о планах властей полуострова превратить Крым в основной "легочный" курорт страны к 2030 году. Сообщалось, что ранее власти инициировали внедрение реабилитационных и медицинских программ.

"В Крыму уже больше 40 объектов санаторно-курортного комплекса внедряют систему реабилитации. С учетом того, что Крым славен своими целебными возможностями для восстановления дыхательных путей, <...> Крым будет занимать лидирующие позиции в этом плане", - сказал собеседник агентства.

Черняк добавил, что для поддержки отрасли могут запустить специальную федеральную программу.

Депутат Госдумы напомнил, что в 2021 году Крым принял более 8 млн туристов. "Крым будет развиваться именно как санаторно-курортный регион. В советские времена санаторно-курортный комплекс Крыма принимал более 8 млн человек [в год]. Но тогда санаториев и частного сектора было меньше, а частных гостиниц не было вовсе. Поэтому 10 млн туристов - это вполне возможно, при этом 2 млн человек могут к нам в осенне-зимний период приезжать на лечение", - сказал Черняк.

По данным властей Крыма, в 2014-2020 годы в регионе открыли 44 новых объекта размещения на почти 3 тыс. номеров, а с начала этого года — шесть новых отелей на 240 номеров. Проведена модернизация и реконструкция 86 санаторно-курортных и гостиничных комплексов.