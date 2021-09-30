Более 21 тыс. кустарников и деревьев высадят на набережных острова Балчуг в Москве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 600 деревьев и более 21 тыс. кустарников высадят поздней осенью на четырех благоустроенных набережных острова Балчуг, а также в Репинском сквере и на Садовнической улице в Москве. Об этом сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"На четырех благоустроенных набережных острова Балчуг, Садовнической улице и в Репинском сквере запланирована высадка почти 600 деревьев-крупномеров и более 21 тыс. кустарников. Высадка деревьев и кустарников - важнейший этап комплексного благоустройства, ведь зеленые насаждения играют большую роль в экологии города - очищают воздух, защищают от шума и дорожной пыли прогулочные зоны", - сказал Бирюков.

Он отметил, что больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной - более 280 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов и 5 тыс. кустарников. В Репинском сквере дополнительно высадят 138 деревьев и более 9 тыс. кустарников.

"Деревья и кустарники подбирались так, чтобы цвели с весны до глубокой осени. Все сорта отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Деревья высаживают с большим комом, что практически сводит к нулю повреждения корневой системы при высадке и транспортировке. Но если дерево или кустарник все же не приживется, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств", - подчеркнул Бирюков.

Заммэра напомнил, что благоустройство острова Балчуг завершилось ко Дню города. "В рамках проекта набережным вернули исторический облик, привели в порядок улицу, переулки, фасады зданий, оборудовали архитектурно-художественную подсветку, заменили освещение, сделали современные смотровые площадки. <…> Благоустройство проведено в рамках единой концепции преображения набережных, цель которой - сделать территорию у воды комфортной и функциональной", - уточнил Бирюков.