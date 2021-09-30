Суд Рио-де-Жанейро отменил введенные мэрией ковид-паспорта

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 сентября. /ТАСС/. Суд Рио-де-Жанейро в среду отменил введенные ранее мэрией мегаполиса ограничения на посещение ряда общественных мест для тех, кто не вакцинирован от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает портал G1 .

"Кто стал новыми врагами в XXI веке? Непривитые. [Власти] хотят заставить людей вакцинироваться и во имя этого блага ограничивают общественные свободы, задерживают людей на улицах, площадях, закрывают пляжи, устанавливают локдауны. Никогда бы не подумал, что стану свидетелем таких злоупотреблений", - цитирует портал решение судьи Паулу Ранжела.

В своем вердикте судья назвал ограничения властей "санитарной диктатурой", обвинив их в нагнетании среди населении страха перед пандемией, подобно тому, "как [Адольф] Гитлер через нацистскую пропаганду вызывал у населения страх перед евреями и цыганами". В тексте решения Ранжел также сравнивает введение ковид-паспортов "с клеймением в прошлом скота и рабов". "Сегодня сертификат о вакцинации разделяет общество. Времена меняются, но злоупотребления, противозаконие и ретроградство никуда не девается", - цитирует портал документ.

Согласно решению Ранжела, вынесенному в ответ на обращение пенсионерки из Рио-де-Жанейро, посчитавшей, что мэрский указ нарушает ее конституционные права, о неправомерности требования предоставить ковид-паспорт должны быть уведомлены местная полиция и представители вооруженных сил, которым следует "обеспечить право всех граждан на свободное перемещение".

В конце августа власти Рио-де-Жанейро решили ограничить доступ тех, кто не привился от коронавирусной инфекции, на туристические достопримечательности, в музеи, галереи, на выставки искусства, в океанариум, парки развлечений и аттракционов, аквапарки. Кроме того, по указанию мэрии без хотя бы одной введенной дозы вакцины с 15 сентября нельзя было попасть в спортивные клубы, тренажерные залы, бассейны, на олимпийские объекты, стадионы, в театры и кинотеатры, игровые и концертные залы, цирки и ледовые катки, а также на разрешенные развлекательные и деловые мероприятия. Торговые центры, магазины и заведения общепита продолжали при этом принимать посетителей без каких-либо ограничений.

Ситуация с вакцинацией

Вакцинация от коронавируса началась в Бразилии 18 января. На данный момент Минздрав распределил около 295 млн доз разрешенных к применению в стране препаратов компаний AstraZeneca, Sinovac Biotech, Pfizer и Janssen. Согласно официальной статистике ведомства, полностью привиты от коронавируса около 89 млн жителей страны, почти 145,7 млн человек сделали первую из двух необходимых прививок. Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля прошлого года. Страна занимает третье место в мире после США и Индии по числу инфицированных (почти 21,4 млн человек). По количеству летальных исходов (более 596 тыс.) она уступает только Соединенным Штатам.