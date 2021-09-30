В Ульяновске вложат 200 млн рублей в ремонт построенного в XIX веке корпуса психбольницы

УЛЬЯНОВСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют направить на капитальный ремонт построенного в конце XIX века корпуса психиатрической больницы имени В. А. Копосова порядка 200 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Александр Гашков.

Главный корпус областной клинической психиатрической больницы и корпус № 2 находятся в аварийном состоянии. Здания построены в 1898 и 1899 годах и расположены в оползневой зоне берега реки Волги. Подвижки грунта и близкое расположение грунтовых вод привели к разрушению дренажной системы и цокольной части зданий, образованию трещин в кирпичной кладке и появлению протечек. На ликвидацию аварийных ситуаций выделялись средства из резервного фонда правительства региона, ежегодно проводился текущий ремонт зданий, но это не привело к необходимому результату.

"Ориентировочный объем финансирования, необходимый на капитальный ремонт корпуса областной клинической психиатрической больницы имени В. А. Копосова, составляет 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Гашков добавил, что эти средства предполагается включить в проект закона Ульяновской области "Об областном бюджете Ульяновской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов". "При условии выделения финансирования проектно-сметную документацию разработают в течение полугода. Капитальный ремонт будет выполнен в рамках двухлетнего контракта", - пояснил он.

В начале сентября врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских по итогам осмотра медицинского учреждения поручил ускорить решение вопроса о строительстве нового корпуса, а также предусмотреть в бюджете на 2022 год средства на капитальный ремонт корпуса № 2. По словам и.о. министра строительства и архитектуры Ульяновской области Константина Алексича, сначала на объекте необходимо произвести работы по усилению фундамента и замене перекрытий стропильной системы. Это остановит процессы разрушения и подготовит здание для дальнейшего ремонта.