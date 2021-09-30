В Кабардино-Балкарии площадь закладки садов планируют увеличить по итогам года на 9%

НАЛЬЧИК, 30 сентября. /ТАСС/. Интенсивные и суперинтенсивные сады планируется заложить в Кабардино-Балкарии по итогам 2021 года на площади 1,5 тыс. га, что почти на 9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минсельхоза региона.

"В 2021 году в соответствии с госпрограммой развития сельского хозяйства целевой индикатор по закладке многолетних насаждений составляет 1,5 тыс. га. Весной текущего года многолетние насаждения заложены на площади более 1 тыс. га, все посадки интенсивного и суперинтенсивного типа. Сейчас идет осенняя закладка, планируется посадить еще не менее 500 га", - сказал собеседник агентства.

В министерстве подчеркнули, что в 2020 году в республике осуществлена закладка многолетних насаждений по интенсивной и суперинтенсивной технологиям на площади 1 380 га. Основную часть составляют яблони. Кроме того, в регионе выращивают груши, сливы, голубику и персики. "По итогам года планируем получить порядка 535 тыс. тонн плодово-ягодной продукции", - добавили в Минсельхозе КБР.

Ранее глава КБР Казбек Коков, выступая на III Международной выставке-конгрессе технологий "PROЯблоко-2021" сообщил, что в республике по итогам 2021 год соберут на 18 тыс. тонн яблок больше, чем в прошлом году (517 тыс. тонн). Коков отметил, что в республике функционирует 33 плодохранилища общей мощностью единовременного хранения свыше 150 тыс. тонн.

В настоящее время более трети урожая плодов и ягод, собранного в промышленном секторе в целом по стране, приходится на промышленный сектор Кабардино-Балкарии. Достичь таких рекордных показателей удалось благодаря высоким темпам закладки современных интенсивных садов и внедрению инновационных технологий производства плодово-ягодных культур.