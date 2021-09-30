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Пандемия COVID-19
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В Москве при ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу

В 85% случаев результат тестов совпадает с ПЦР

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября", - сказала Ракова.

Теги
Ракова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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