В Москве при ОРВИ будут делать обязательный экспресс-тест на антиген к коронавирусу

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Всем пациентам с симптомами ОРВИ в Москве с 1 октября будут делать обязательное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Об этом сообщила в четверг заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В июле мы в тестовом режиме начали проводить экспресс-тестирование на антиген к коронавирусной инфекции пациентам с симптомами ОРВИ. У тестов высокая чувствительность - в 85% случаев их результат совпадает с ПЦР. С учетом их высокой эффективности и в условиях подъема заболеваемости мы решили утвердить новый алгоритм работы с пациентами. Теперь такой тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем пациентам с симптомами ОРВИ. <...> Новые правила начнут действовать с 1 октября", - сказала Ракова.