В Приангарье открыли четыре новых питомника

БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Предприятия, занимающиеся выращиваем посадочного материала для лесовосстановления, в 2021 году ввели в эксплуатацию семь новых тепличных комплексов и четыре лесопитомника в Иркутской области. Об этом сообщила ведущий советник отдела воспроизводства лесов министерства лесного комплекса региона Наталья Юсупова в четверг на совещании по лесовосстановлению в Сибирском федеральном округе.

"В 2021 году в Иркутской области были введены в эксплуатацию семь новых тепличных комплексов, выращивающих посадочный материал с закрытой корневой системой, с общей ежегодной производственной мощностью 1,5 млн штук сеянцев и четыре лесных питомника, выращивающих посадочный материал с открытой корневой системой, с общей ежегодной производственной мощностью более 3 млн штук", - сказала Юсупова.

По данным на 1 сентября, в регионе действуют 63 лесопитомника, которые могут выращивать ежегодно 50 млн штук сеянцев, в том числе это 11 тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой общей мощностью 10,1 млн штук сеянцев в год.

Как сообщила Юсупова, в 2023 году мощности по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой планируется довести до 26 млн штук. Для этого создаются тепличные комплексы в Братске, Братском районе, Саянске и поселке Улькан. Также разрабатывается проектно-сметная документация на создание лесосеменного центра на базе лесопитомника в поселке Мегет под Иркутском.

В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны, это один из главных лесопромышленных регионов. На Иркутскую область также приходится наибольший объем нелегальных вырубок в России. Нацпроектом "Экология" поставлена задача сравнять к 2024 году объем лесовосстановления с объемом рубок. В Иркутской области для лесовосстановления не хватает посадочного материала, в связи с чем создаются новые лесопитомники и увеличиваются мощности действующих.