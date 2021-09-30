БАРНАУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Специальное хранилище федерального фонда семян лесных растений создадут в Красноярском крае на базе регионального центра защиты леса. Оно станет вторым хранилищем в России после ранее созданного в Московской области, сообщил в четверг на совещании по лесовосстановлению в Сибирском федеральном округе директор Российского центра защиты леса (Рослезащита) Виктор Акбердин.

"По решению Рослесхоза ФБУ Рослезащита проводит работы по созданию дополнительного хранилища федерального фонда семян лесных растений на базе центра защиты леса Красноярского края. Хранилище предполагается для хранения семян для нужд Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, в случае стихийных бедствий или катастроф, а также для обеспечения воспроизводства лесов в случае ограниченной возможности для заготовки семян лесных растений", - сообщил Акбердин, добавив, что это второе такое хранилище в России после подмосковного Пушкино.

По его словам, первые закупки семян пройдут в ноябре этого года. До конца года планируется закупить 400 кг семян, а в следующем - более 1,6 тыс. кг.

В 2007 году по решению Рослесхоза в Пушкино на базе Рослезащиты был создан федеральный фонд семян лесных растений. Он стал гарантом обеспечения работ по воспроизводству лесов и лесоразведению в случае стихийных бедствий и катастроф в любом регионе страны, а также сохранения генетического фонда основных лесообразующих пород.